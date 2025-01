Marcelo Melo elogia foco dos brasileiros antes de duelo na Davis

Marcelo Melo está em Orléans, com o Time Brasil, para o confronto contra a França pela Copa Davis, marcado para este sábado (1) e domingo (2). É a primeira rodada dos Qualifiers, no Palais des Sports, na cidade francesa, em piso sintético coberto, e a equipe brasileira treina, ao longo da semana, preparando-se para a disputa.

O mineiro forma a equipe ao lado do seu parceiro no circuito, o gaúcho Rafael Matos, do paranaense Thiago Wild, do carioca João Fonseca e do paulista Matheus Pucinelli. Melo defende o Brasil na Davis desde 2008 e esta é sua 26ª convocação.

"Mais feliz, impossível, representando novamente o Brasil. Todos sabem como adoro a Copa Davis, como quero estar sempre presente. Pronto para dar o meu melhor. A equipe está bem focada, com ótimos treinos e tempo para a adaptação ao piso coberto", afirmou Marcelo.

O confronto terá dois jogos de simples no sábado, com início marcado para 10h30 (horário de Brasília). No domingo, será realizada a partida de duplas, a partir das 10h (horário de Brasília), e outra de simples, a seguir. Em caso de empate, ainda será disputado outro jogo de simples para definir o confronto.

A França conta com Ugo Humbert, Arthur Fils, Giovanni Perricard, Benjamin Bonzi e Pierre Hugues Herbert. Esta será a sexta vez que as equipes se enfrentam, com duas vitórias para o Brasil e três para os franceses.

No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 39 do mundo, com 2.295 pontos, e Matos como 38, com 2.302 pontos. Em simples, Wild é 76, Fonseca, 99, e Pucinelli, 302.