Luan Peres admite fragilidade do Santos na bola aérea e pede mudança de postura

A bola aérea voltou a assombrar o Santos nesta quarta-feira, na derrota de 3 a 1 para o São Bernardo, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Luan Peres admitiu que o Peixe precisa melhorar neste quesito e mudar de postura.

"A maioria dos gols tem sido assim. Temos que melhorar. Somos uma equipe. Quando perdemos, perde todo mundo. Tivemos um jogo controlado, mas pecamos outra vez na bola aérea. Temos que mudar. É o Santos. Não podemos perder três seguidas. Temos que mudar a postura e entrar diferente", comentou.

O Alvinegro Praiano só não foi vazado pelo alto na estreia do Estadual, na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol. Nos outros quatro compromissos, o clube sofreu pelo menos um tento em jogadas deste tipo.

O Santos levou nove gols no Paulistão até o momento. A equipe do técnico Pedro Caixinha vive um jejum de quatro partidas em vencer, com três derrotas consecutivas e um empate.

O Alvinegro Praiano está na segunda colocação do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Peixe volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).