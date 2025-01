Khabib sai em defesa de irlandês e detona McGregor: "Estuprador e viciado em drogas"

Ao que parece, a rivalidade entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov segue mais viva do que nunca. Após ver Paul Hughes, derrotado por Usman Nurmagomedov na luta principal do evento 'PFL Champions Series 1', evento realizado no último sábado (25), em Dubai (EAU), conversando amistosamente com o algoz e com seu primo mais famoso, 'Notorious' fez duras críticas ao compatriota. Imediatamente, 'The Eagle', ao tomar conhecimento do ataque de 'Notorious' ao promissor lutador, tomou partido do mesmo.

Através da ferramenta 'Stories' em sua conta oficial no 'Instagram', o veterano defendeu Hughes com unhas e dentes e partiu para cima de McGregor, revivendo o auge da rivalidade entre eles. Tudo começou quando Paul, em conversa com o time russo, tratou de tentar reatar a relação entre Irlanda e Daguestão no MMA, abalada pela guerra entre Conor e Khabib no UFC, em 2018. Ao tomar conhecimento da fala do compatriota, 'Notorious' questionou seu laço com a Irlanda, reprovou a aproximação do mesmo com Khabib e os demais russos e o ofendeu.

Como já havia elogiado Hughes anteriormente, aprovado a sua postura antes, durante e pós-luta e o convidado para visitar o Daguestão, 'The Eagle' atacou McGregor, utilizando termos ainda mais pesados, fazendo menção ao histórico de polêmicas que o desafeto colecionou ao longo dos anos fora do cage. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que o líder da família Nurmagomedov, após sua aposentadoria do MMA, entrou em rota de colisão com Conor.

"Você é um irlandês de verdade, Hughes, e não um estuprador e viciado em drogas como esse bastardo", escreveu o ex-campeão do UFC.

Rivalidade McGregor vs Khabib

O posicionamento de Khabib Nurmagomedov não surpreende, pois é desafeto de Conor McGregor. Inclusive, a rivalidade entre os ex-campeões do UFC é uma das maiores da história do MMA. Tanto que os profissionais protagonizaram uma briga generalizada após a luta vencida pelo russo em 2018.