Jordan Henderson pode trocar Ajax pelo Monaco

O volante inglês Jordan Henderson pode deixar o Ajax neste final de janela de transferências. O jogador de 34 anos está insatisfeito na Holanda e vê com bons olhos o interesse do Monaco como uma alternativa para voltar à Seleção Inglesa.

Ídolo do Liverpool, Jordan Henderson chegou ao Ajax no começo de 2024, após passagem frustrada no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Apesar de ser peça importante na equipe de Francesco Farioli, o volante inglês se envolveu em discussões com o companheiro Bertrand Traoré e desgastou seu relacionamento com o elenco do time holandês.

Além das discussões, Henderson não voltou à Seleção Inglesa após sair do Liverpool, em 2023. Anteriormente capitão no time de Gareth Southgate, o atleta ficou de fora da Eurocopa 2024 por conta da opção do técnico.

O interesse de Monaco por Henderson se dá na insatisfação do jogador e com a necessidade de adicionar um jogador experiente na equipe, que tem uma média de idade inferior a 25 anos. Além da experiência, o volante inglês seria uma alternativa para Denis Zakaria, titular e capitão do time francês, que vem sofrendo problemas físicos na temporada.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as condições entre o Monaco e o Henderson já foram acordadas, inclusive com um contrato válido até 2026. A equipe francesa agora conversa com o Ajax, que espera algo em torno de 3,5 milhões de euros (R$ 21,4 milhões) para a negociação.