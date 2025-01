Joia do Vasco de 18 anos surpreende Tchê Tchê com foto antiga juntos

Tratado como uma joia da base do Vasco, o meia Lukas Zuccarello, de 18 anos, fez sua estreia entre os profissionais na vitória sobre o Maricá por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), pelo Campeonato Carioca. No dia seguinte, ele surpreendeu seu companheiro de equipe Tchê Tchê, de 32 anos, ao revelar uma foto que havia tirado com o experiente volante em 2018.

O que aconteceu

O UOL apurou que o momento aconteceu numa pelada entre amigos de Gabriel Jesus e de MC Livinho, no Grêmio Osasco (SP). Zuccarello tinha apenas 11 anos e era do sub-12 do Corinthians. Já Tchê Tchê tinha 25 e defendia o Palmeiras.

O volante não se recorda do momento, mas ficou feliz e surpreso em ver a foto. O jovem mostrou a imagem ao jogador antes de publicá-la em seu Instagram.

Tchê Tchê, prontamente, a respostou com uma legenda de incentivo ao meia: "Alegria em ver essa foto, moleque Zucca! Você tem um futuro brilhante. Desfruta porque o tempo voa. Zona Leste na área!".

Zuccarello é do bairro de Tiradentes, já Tchê Tchê é de Guaianases. Ambos fazem parte da Zona Leste de São Paulo.

Zuccarello sobre estreia: "Dá vontade de chorar"

Zuccarello fez sua estreia ao entrar aos 26 minutos do segundo tempo contra o Maricá. Ele substituiu o atacante chileno Jean David e teve uma boa participação, arriscando chute a gol e demonstrando personalidade.

Após a partida, o jovem demonstrou emoção com a oportunidade. Ele lembrou de toda a trajetória, que começou com apenas quatro anos.

É um filme na cabeça. Desde os quatro anos lutando, tudo o que passei para chegar nesse momento. Todos que passaram pela base têm esse filme na cabeça. A emoção é muito grande, às vezes dá até vontade de chorar, mas quando entra em campo a gente foca só no jogo

Lukas Zuccarello

O carismático menino Zuccarello, a joia vascaína



18 anos e muito talento https://t.co/8APVvmKQs3 pic.twitter.com/s5AkduCgvM -- Bruno Braz (@brazbruno) January 30, 2025

Carille brinca com Zuccarello e diz que terá cuidado com o jovem

Em entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille comentou sobre a chance que deu ao meia. O treinador frisou que, na maioria das vezes, costuma promover os jovens após mais tempo de trabalho.

Carille revelou também uma brincadeira que fez com Zuccarello. Ela aconteceu após uma falha de posicionamento do garoto no fim do segundo tempo.