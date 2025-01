Helio De La Peña: Santos não comprou Neymar, só 'alugou um Airbnb'

O tempo de contrato de Neymar com o Santos equivale a um aluguel de Airbnb, disse o colunista Helio de la Peña no UOL News desta quinta (30).

É pouco tempo, são seis meses que ele vai ficar no Santos, é um contrato curto. Eu tenho até falado que o Santos não comprou o Neymar, ele alugou um Airbnb, porque seis meses é muito pouco, mas de qualquer maneira já vale.

Helio de la Peña

Neymar anunciou oficialmente sua volta ao Santos e vai assinar até junho com o Peixe. O craque vem treinando normalmente, mas não tem sequência de jogo desde a grave lesão no joelho.

Helio de la Peña analisou que a condição física de Neymar é a única interrogação sobre o retorno do ídolo à Vila Belmiro.

Passando esses seis meses, ele indo bem, vamos ver se tem sequência.

Estamos querendo ver como está a situação dele fisicamente -- se ele vai estar bem, se vai estar em condições de voltar bombando na seleção brasileira, se vai ter condições de nos ajudar a trazer o tão sonhado hexa, porque no momento estamos distantes disso.

Helio de la Peña

Para o colunista, o retorno de Neymar recoloca o Santos nos holofotes do futebol brasileiro. O Peixe volta à Série A nesta temporada após ser rebaixado pela primeira vez em sua história.

Vai dar uma dinamizada no Brasileirão e vai criar um fenômeno curioso: há muito tempo não tinha torcidas de outros times vendo jogo do Santos.

O Neymar está aí e é de fato a maior estrela do futebol brasileiro no momento. Ele atuando nos estádios brasileiros vai atrair muita gente.

Helio de la Peña

