Hall da Fama da NBA revela ter removido parte de rim para tratar câncer

Ex-jogador da NBA e Hall da Fama do Basquete, Dwyane Wade, de 43 anos, disse que precisou remover parte de um de seus rins para tratamento de um câncer em 2023.

A revelação foi feita no mais recente episódio de seu podcast, o The Why with Dwyane Wade. No programa, o tricampeão da NBA pelo Miami Heat fala sobre diversos temas, incluindo esporte e vida pessoal.

O que aconteceu

Wade contou que precisou passar por uma cirurgia em dezembro de 2023, em que removeu cerca de 40% de um rim, após detectarem um tumor maligno no órgão em um exame de rotina.

Eles tiraram 40% do meu rim para garantir a remoção do câncer Dwyane Wade

O ex-jogador afirma que vinha sentindo dores de estômago e dificuldade para urinar. Os médicos então pediram exames mais detalhados e descobriram o tumor no rim direito do ex-atleta.

Wade, que se aposentou do basquete em 2019, disse que a recuperação foi difícil, e que precisou "lutar muito", mas que agora está muito bem e recuperado. No podcast ele também incentivou outras pessoas a se abrirem mais sobre sua saúde, e fazer check-ups médicos regularmente para se prevenir de doenças.

Carreira do astro

Dwyane Wade atuou na NBA por 17 temporadas, de 2003 a 2019. Pelo Miami Heat, ele foi tricampeão da NBA (2006, 2012 e 2013), e foi selecionado 13 vezes para o All-Star.

Wade foi a estrela e MVP das finais do primeiro título conquistado pelo Miami Heat, em 2006, antes da chegada de LeBron James e Chris Bosh. Juntos, o poderoso trio alcançou quatro finais de NBA seguidas, de 2011 a 2014, tendo vencido as finais de 2012 e 2013.

O ala-armador, que ainda teve curtas passagens por Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers no fim da carreira, entrou para o Hall da Fama do Basquete em agosto de 2023. Na ocasião, a cerimônia foi realizada em Springfield, Massachusetts. Além dele, outros ex-astros da NBA também entraram para o seleto grupo de atletas do basquete naquele dia: o alemão Dirk Nowitzki, o francês Tony Parker e o espanhol Pau Gasol, além do treinador Gregg Popovich.