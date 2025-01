Girona e salário alto deixam o volante Arthur Melo longe do Santos

O meio-campista Arthur Melo, da Juventus, não deve reforçar o Santos. O Girona (ESP) é o provável destino.

O que aconteceu

O Girona negocia com a Juventus e está perto de contratá-lo, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O Santos está atrás nessa corrida e já começa a pensar em outras opções para o meio-campo.

O Peixe ofereceu um empréstimo dividindo salários com a Juventus. Arthur ganha quase R$ 4 milhões por mês.

A Juve não descartou e abriu possibilidade de um empréstimo até julho, mas sempre priorizou o Girona e outras alternativas na Europa.

A Juventus cogita até rescindir com Arthur. A ideia é uma negociação em definitivo, porém, o Girona pensa no empréstimo e pagaria uma maior parte do salário em relação ao Santos. O contrato do brasileiro de 28 anos termina em junho de 2026.

A rescisão seria ruim para o Santos pois o clube da Vila Belmiro teria que pagar o salário na totalidade. Neste momento, o Peixe vê pouca chance de um acordo.

Arthur foi indicado por Neymar, que conversou com o atleta antes mesmo do primeiro contato no Peixe. Outra sugestão foi o volante Leandro Paredes, da Roma.