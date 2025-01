Fluminense aprova novos uniformes para a temporada de 2025; veja datas de lançamentos

O Fluminense divulgou nesta quinta-feira que o Conselho Deliberativo aprovou os novos uniformes da equipe para a temporada de 2025. As camisas ficaram disponíveis para os conselheiros antes da votação, que ocorreu no Salão Nobre de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

As tradicionais camisas tricolor e branca foram expostas para a realização da votação. O lançamento do uniforme principal (tricolor) está previsto para ocorrer em fevereiro. Já o segundo manto deve ser lançado entre março e abril.

Em reunião realizada na noite desta quinta-feira (30/01), no Salão Nobre de Laranjeiras, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade os uniformes do Fluminense para a sequência da temporada 2025, produzidos em parceria com a Umbro. As novas camisas ficaram disponíveis para... pic.twitter.com/bB0g9NSWQc ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 31, 2025

Os uniformes do Tricolor Carioca são produzidos pela empresa de materias esportivos Umbro. A marca inglesa confecciona as camisas do clube desde 2020, quando substituiu a Under Armour. O contrato com a empresa é válido até o final deste ano.

As novas camisas serão utilizadas durante a atual temporada, marcada pela participação do Fluminense no Mundial de Clubes. O torneio acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Além do torneio, o Tricolor também disputa o Campeonato Carioca e ainda terá pela frente a Copa do Brasil e a Sul-Americana em 2025.

O Fluminense entra em campo neste domingo, contra o Boavista, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A bola rola para o duelo no Maracanã a partir das 21h (de Brasília).