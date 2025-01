Flamengo reabre o Maracanã diante do Sampaio Corrêa de olho na Supercopa Rei

De olho na decisão da Supercopa Rei, domingo, diante do Botafogo, o Flamengo entra em campo, nesta quinta-feira, diante do Sampaio Corrêa, pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. O jogo, que começa às 21h30, marcará o retorno do rubro-negro ao Maracanã.

No momento, o Flamengo tem sete pontos e está fora da zona de classificação às semifinais, mas o técnico Filipe Luís não está nenhum pouco preocupado com isso. Ele planeja encontrar o "time ideal" para a disputa do primeiro título do ano, em disputa marcada para o Mangueirão, em Belém (PA). Campeão da Copa do Brasil, o time rubro-negro vai enfrentar o Botafogo, campeão brasileiro.

Na última rodada, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF) e agora volta para casa, porque antes fez um verdadeiro tour pelo Nordeste. Por isso, a partida envolve um "clima de estreia". O estádio foi fechado no fim da última temporada para que fosse realizada a manutenção do gramado, que recebeu 73 jogos em 2024.

Com a decisão da Supercopa Rei, Filipe Luís deve optar por poupar alguns de seus principais jogadores. Os meias Alcaraz, Matheus Gonçalves e o atacante Luiz Araújo podem ganhar chances como titulares diante do Sampaio Corrêa. Seriam testados para o jogo decisivo.

Recentemente, o treinador rasgou elogios ao elenco e chamou a responsabilidade para si em caso de desempenhos ruins na sequência da temporada. "Temos o melhor elenco da América. Eu falo isso para eles, é o que eu penso. Se esse time não jogar, a culpa é minha", afirmou, categoricamente, Filipe Luís.

Recuperado de lesão, Everton Cebolinha será reavaliado pelo departamento médico. Caso esteja apto, pode reforçar o setor ofensivo e ganhar alguns minutos em campo, mas ainda é considerado dúvida. O atacante Juninho, que começou no banco de reservas contra o Volta Redonda, também tem grande chance de estar entre os onze iniciais. Em contrapartida, o meia Lorran, titular no início do Carioca, está treinando com o time sub-20 e não deve ser relacionado.

Liberados pela diretoria para procurarem outros clubes, o zagueiro Pablo, o lateral-esquerdo Zé Wellinton, o volante Caio Garcia e o atacante Thiaguinho não estarão à disposição da comissão técnica. Carlinhos, artilheiro do Carioca com três gols, está com negociações avançadas para defender o Vitória.

Recém-contratado, o lateral-direito Danilo não poderá entrar em campo nesta quinta-feira. No entanto, ele estará presente no Maracanã e será apresentado para os torcedores antes de a bola rolar.

Sem perder há três jogos, sendo dois empates consecutivos, diante de Boavista e Maricá, o Sampaio Corrêa não deve apresentar mudanças em relação a escalação dos últimos jogos. A principal dúvida está no meio-campo, onde Gabriel Agu e Alexandre Souza disputam uma vaga.

O atacante Vinícius Kanu é a grande baixa para o técnico Alfredo Sampaio. O jogador foi expulso contra o Maricá e estará cumprindo suspensão automática.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SAMPAIO CORRÊA

FLAMENGO - Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Gerson; Matheus Gonçalves, Juninho e Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Lucas Carvalho, Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Alexandre Souza (Gabriel Agu) e Rafael Pernão; Max, Octávio e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio

ÁRBITRO - Júlio César de Oliveira.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).