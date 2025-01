Fábio Carille valoriza vitória do Vasco e classifica calendário como "muito difícil"

Nesta quarta-feira, o Vasco bateu o Maricá por 1 a 0, no São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Em duelo de equipes invictas, o Gigante da Colina venceu com um gol aos 25 minutos do segundo tempo, marcado por Paulo Henrique. Após a partida, o técnico Fábio Carille valorizou a vitória e falou sobre o calendário do futebol brasileiro.

"Não é uma reclamação, e sim, uma constatação: o nosso calendário é muito difícil. 23 dias de trabalho, sexto jogo do campeonato... É uma sequência complicada de quinta, domingo, quarta e já tem sábado", declarou o treinador em coletiva.

Além de falar sobre o calendário, Fábio Carille valorizou a vitória contra uma boa equipe do Maricá. Antes da derrota, a estreante na primeira divisão do Campeonato Carioca havia perdido apenas um jogo nos últimos 27. "Por isso, valorizo muito a vitória, respeito demais o trabalho do Reinaldo, eles estavam treinando desde dezembro. Respeitamos o Maricá, mas antes, vamos respeitar o nosso trabalho", disse o técnico.

Fábio Carille também foi questionado sobre a forma física do meio-campista Dimitri Payet. Na última coletiva, o técnico afirmou que um time com o francês e com Coutinho não é possível. "O Payet é um jogador experiente que sabe cortar caminhos. Conversei com ele na parada técnica e ele falou que estava bem. Senti que ele cansou no final, mas é normal. Ele tem um espírito guerreiro. Acho que não vou contar com ele sábado por jogar 90 minutos hoje... É um cara que está indo para 37 anos, temos que tomar cuidado nesse início de temporada para todo mundo chegar bem".

A equipe do Vasco venceu sua terceira partida seguida no Campeonato Carioca e chegou aos 12 pontos, se igualando ao Volta Redonda, líder por ter uma vitória a mais. O Gigante da Colina volta a campo no sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o próprio Volta Redonda pela sétima rodada do Estadual.