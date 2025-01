Estrela pop Robbie Williams vai colaborar com a FIFA em projetos musicais como Embaixador de Música

O cantor e compositor britânico Robbie Williams, estrela global do pop, irá colaborar com a FIFA em diversos projetos musicais para torneios e eventos oficiais da FIFA, incluindo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA?, que acontecerá nos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho de 2025.

Autodenominado "devoto" do belo jogo e atual presidente do clube inglês Port Vale FC, Williams foi nomeado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, como o Embaixador de Música da FIFA durante um evento de lançamento da FIFA Club World Cup 2025 Trophy Tour, em Nova York, na quinta-feira, 16 de janeiro. Williams já revelou que irá se apresentar com uma música durante o esperado espetáculo esportivo do verão.

"É uma honra absoluta estar fazendo isso", disse Williams ao presidente da FIFA diante de uma plateia repleta de estrelas na loja principal da Tiffany & Co. em Manhattan. Após cantar alguns de seus maiores sucessos, incluindo 'Feel' e 'Angels', a ex-estrela do Take That expressou sua alegria com a criação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, competição de 63 jogos que ele acredita que irá entreter e impressionar.

"Sempre que há um verão sem futebol, eu fico muito, muito entediado. Na verdade, parece solitário sem futebol, mas aqui estamos nós", explicou Williams. "Obrigado, FIFA, por criar isso para que eu não me sinta solitário no verão. Acho que o futebol é o meu cobertor de segurança e o que poderia ser melhor do que essa enorme competição neste verão? Mal posso esperar para assistir."

A nova competição pioneira da FIFA se destaca como o torneio de clubes mais inclusivo da história do futebol, pois as equipes participantes garantiram seu lugar vencendo o torneio de clubes principal de suas confederações ou através de seus resultados consistentemente bons ao nível continental ao longo do período de qualificação de quatro anos (2021-2024). Em menos de cinco meses, as 32 equipes qualificadas, representando as seis confederações, se reunirão em 12 locais de classe mundial em 11 cidades dos EUA para disputar o direito de ser coroadas as primeiras verdadeiras campeãs mundiais de clubes do futebol.