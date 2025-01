Espírito esportivo! Lok Dog joga ping pong com rival antes de luta no UFC; veja

Às vésperas de subirem no octógono do UFC Arábia Saudita para se enfrentarem, Vinicius Lok Dog e Said Nurmagomedov deram uma verdadeira demonstração de espírito esportivo nesta quinta-feira (30). Isso porque, mesmo com a proximidade da luta entre eles, os atletas do peso-galo (61 kg) decidiram confraternizar de uma forma inusitada, no hotel dos lutadores: jogando uma partida de tênis de mesa, ou, como é popularmente conhecido, 'ping pong' (veja abaixo ou clique aqui).

O clima descontraído entre os rivais durante o lúdico passatempo deve contrastar com o que será visto dentro do cage neste sábado (1), na 'ANB Arena', em Riade, capital da Arábia Saudita. Vindo de duas vitórias consecutivas no Ultimate, Lok Dog promete ir com tudo para cima do russo com o objetivo de manter sua ascensão na liga, visando uma vaga no ranking da categoria.

Por sua vez, Said Nurmagomedov - que não é parente do ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate Khabib, apesar do sobrenome em comum - terá a missão de conter o crescimento do brasileiro na organização e iniciar uma nova sequência positiva que o leve de volta ao top 15 dos galos. O confronto entre os dois será disputado no card principal do show sediado na Arábia Saudita.

Vinicius Lok Dog no UFC

Em franca ascensão desde que estreou no Ultimate, Vinicius Oliveira, o 'Lok Dog', medirá forças com Said Nurmagomedov neste sábado, no UFC Arábia Saudita. O lutador gaúcho espera continuar sua subida rumo ao topo da categoria dos galos, após vencer seus dois primeiros compromissos na organização, contra Bernardo Sopai e Ricky Simon, ambos de forma bastante convincente.

