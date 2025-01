Sul-Americano: Brasil vence Equador em noite dramática e se classifica

O Brasil levou um susto, mas afastou qualquer fantasma de eliminação precoce no Sul-Americano sub-20 ao vencer o Equador por 3 a 2, em jogo disputado na Venezuela, e se classificar para o hexagonal final do torneio. O elenco de Ramon Menezes entrou no G3 do Grupo B antes da última rodada e, pelo fato de o critério de desempate ser confronto direto, não perderá sua vaga.

Os três da seleção foram marcados de cabeça: Iago abriu o placar após escanteio, e Deivid Washington marcou mais duas vezes, ainda no 1° tempo, também pelo alto.

Obando e Kendry Páez descontaram já na etapa final. Os equatorianos tentaram concluir a reação com um empate, mas o placar se manteve inalterado em 3 a 2 até o apito final.

O Brasil encerra a 1ª fase do torneio contra a Colômbia, já neste sábado (1°). O duelo ocorre a partir das 18h (de Brasília) no Misael Delgado, também na Venezuela.

No mesmo dia, o eliminado Equador encara a líder Argentina — a Bolívia, que completa a chave, já fez seus quatro jogos e está eliminada.

Como ficou a tabela?

1 - Argentina: 7 pontos

2 - Colômbia: 7 pontos

3 - Brasil: 6 pontos

4 - Equador: 3 pontos

5 - Bolívia: 0 ponto

Como foi o jogo?

O Brasil iniciou comandando as ações e demorou três minutos para assustar a meta defendida por Loor: depois de o goleiro desviar cobrança de falta venenosa de Pedrinho, Arthur tentou o cruzamento e acabou bloqueado pelo braço de Arévalo dentro da área — a arbitragem, no entanto, não assinalou pênalti.

A pressão se transformou em gol aos 24 minutos e com direito a um "apagão" da defesa rival. Em escanteio cobrado por Pedrinho, Loor saiu mal do gol e viu Iago, que arrancou da entrada da área, cabecear para o fundo das redes: 1 a 0.

O Equador não teve tempo para reagir e tomou o segundo pouco tempo depois — e de novo pelo alto. Gustavo recebeu pela ponta direita e calibrou o cruzamento, que foi arrematado pelo oportunista Deivid Washington em um peixinho cinematográfico: 2 a 0.

Deivid Washington comemora gol do Brasil sobre o Equador em jogo do Sul-Americano sub-20 Imagem: Juan BARRETO / AFP

O terceiro gol saiu pouco antes do intervalo em nova investida de bola parada. Pedrinho, desta vez de falta, alçou na área e encontrou Deivid Washington. O camisa 9 subiu mais do que todo mundo e não deu qualquer chance de defesa ao goleiro: 3 a 0.

O Equador diminuiu já na parte final da 2ª etapa em uma lambança brasileira. O goleiro Robert recebeu passe dentro da pequena área e tentou driblar Obando, que acabou cortando o passe e, no mesmo toque, balançando as redes: 3 a 1.

A situação se complicou aos 37 minutos, quando Kendry Páez marcou de pênalti. O lance surgiu a partir do próprio camisa 10, que acionou Caicedo antes de a bola ser bloqueada pelo braço de Iago dentro da área. A cobrança deslocou Robert: 3 a 2.

O goleiro do Brasil evitou o empate com um milagre: Robert bloqueou um chute de Obando à queima-roupa e garantiu a vitória dos comandados de Ramon Menezes.