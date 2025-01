Em primeiro jogo sem Diniz, Cruzeiro goleia o Itabirito com três de Gabigol e volta a vencer no Mineiro

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro realizou seu primeiro jogo após a demissão do técnico Fernando Diniz. Com três gols de Gabigol e um de Marquinhos, o Cabuloso goleou o Itabirito por 4 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Principal reforço para a temporada, Gabigol marcou seus primeiros gols com a camisa do Cruzeiro. O camisa nove disputou seu segundo jogo oficial pela equipe. Marquinhos, outra contratação do clube, também desencantou.

A equipe, que foi dirigida pelo interino Wesley Carvalho, voltou a vencer após tropeços nas últimas duas rodadas. O Cabuloso assumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados. O Itabirito ocupa a lanterna do Grupo B, com uma unidade, e segue sem ganhar no Estadual.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, contra o Uberlândia, no Mineirão, pela quinta rodada do Mineiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O Itabirito recebe o Aymorés no mesmo dia, às 16h, também pelo Estadual.

? Fim de jogo e IMPORTANTE VITÓRIA DO CABULOSO!!!

? Gabigol, três vezes, e Marquinhos marcaram para o Cruzeiro!!! ? #ITAxCRU | 1-4 | #UmGrandeClubeNaCidade pic.twitter.com/EGdcqm7mBZ ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 31, 2025

O Cruzeiro abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Dudu recebeu lançamento na esquerda, invadiu a área e foi derrubado por Jamerson. Pênalti para os visitantes. Na cobrança, Gabigol bateu mal e parou no goleiro Rodolfo, que espalmou para o meio da área. Ligado no lance, o camisa nove aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol com a camisa do Cabuloso.

Motivado com o primeiro gol, Gabi voltou a balanças as redes aos 30. O atacante aproveitou vacilo de Jamerson, entrou na grande área e bateu na saída de Rodolfo para marcar o segundo do Cruzeiro no jogo.

O terceiro tento cruzeirense saiu aos 33. Após Romero recuperar a posse no campo de ataque, Gabigol ficou com a bola e acionou Matheus Pereira na esquerda. O meia cruzou à meia altura para Marquinhos, que se antecipou à marcação do Itabirito e desviou de cabeça para o gol.

A vitória parcial do Cruzeiro virou goleada ainda na primeira etapa, aos 53. Dudu cruzou na área, mas Serginho recuou a bola para Rodolfo. Após revisão no VAR, o árbitro viu toque de mão do jogador do Itabirito e assinalou mais um pênalti para o Cabuloso. Inspirado, Gabigol se encarregou da cobrança e dessa vez não desperdiçou. Bola para um lado, goleiro para o outro. 4 a 0 e fim do primeiro tempo.

O Itabirito voltou do intervalo ligado e respondeu com apenas 32 segundos da segunda etapa. Após jogada pelo lado direito do ataque, Léo Reis foi derrubado por Kaiki na grande área. Luan, que entrou no lugar do experiente Jô, deslocou Cássio na batida e diminiu o prejuízo para o time mandante.

FICHA TÉCNICA



ITABIRITO 1X4 CRUZEIRO

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)



Data: 30 de janeiro de 2025



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães



Assistentes: Pablo Almeida Costa e Ricardo Junio de Souza



VAR: Wagner Reway



Cartões amarelos: Victor Sallinas, Serginho, Gustavo Crecci e Luan (Itabirito) / Lucas Romero e Matheus Henrique (Cruzeiro)



Cartões vermelhos: nenhum



Gols: Gabigol, aos 13, 30 e 53 minutos do 1º T, e Marquinhos, aos 33 do 1ºT (Cruzeiro) / Luan, aos dois do 2º T (Itabirito)

ITABIRITO: Rodolfo; Daniel (Patric), Jamerson, Victor Sallinas e Bryan (Bruno Menezes); Serginho (Alexsander), Gustavo Crecci, David Lucas e Ramon (Hulk); Léo Reis e Jô (Luan).



Técnico: Cícero Júnior

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Eduardo), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Bolasie); Dudu (Christian), Gabigol e Marquinhos (Lautaro Díaz).



Técnico: Wesley Carvalho