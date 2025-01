Em estreia de Cuellar, Grêmio vence o Monsoon e segue sem perder no Gaúcho

O Grêmio segue sem perder no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira, o Tricolor venceu o Monsoon fora de casa por 2 a 0, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela terceira rodada do Estadual. Arezo (2x) e André marcaram os gols do jogo, que marcou a estreia do colombiano Cuellar.

Principal reforço do Grêmio até o momento, Cuellar jogou até os 15 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Douglas Moreira. O Tricolor jogou a etapa final inteira com um jogador a mais.

Com a vitória, a equipe do técnico Gustavo Quinteros se manteve invicta e na liderança do Grupo A do Gaúcho, com sete pontos. Do outro lado, o Monsoon ocupa a terceira posição do Grupo C, com três unidades.

O Tricolor volta a campo no sábado, contra o São Luiz, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília). Já o Monsoon joga contra o Ypiranga no mesmo dia, fora de casa, às 19h, pela mesma competição.

O Grêmio não encontrou dificuldades durante a partida, mas abriu o placar apenas aos 42 minutos do primeiro tempo. Monsalve acionou na área Arevena, que rolou para Arezo tocar para o gol vazio. A arbitragem anulou o tento inicialmente, mas após revisão do VAR, o lance foi validado. Ainda na etapa inicial, aos 51, o zagueiro Jeder foi expulso e deixou o Monsoon com um a menos.

Com um jogador a mais, o Grêmio chegou ao segundo gol aos 11 do segundo tempo. Após tabelar com Monsalve, Edenílson cruzou para Arezo, que finalizou de letra para marcar um lindo gol. Nos acréscimos, aos 46, Monsalve passou para André, que saiu cara a cara com o goleiro e bateu para dar números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

MONSOON 0X3 GRÊMIO

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)



Data: 29 de janeiro, quarta-feira



Horário: 22 horas (de Brasília)



Árbitro: Francisco Soares



Assistentes: Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes



VAR: Douglas Schwengber da Silva



Cartões amarelos: Dodi (Grêmio)



Cartõs vermelhos: Jeder (Monsoon)

Gols: Arezo, aos 42 do 1ºT e aos 11 do 2º T, e André, aos 46 do 2ºT (Grêmio)

MONSOON: Anderson Max; Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Jeferson, Diogo Sodré (Adryel), Cris Magno (Otávio) e Tomi Montefiori (Léo Bahia); Leandro (Nicolas Ferri) e Tony Júnior (Joãozinho). Técnico: China Balbino.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (Pedro Gabriel); Cuéllar (Dodi), Pepê (Gabriel Mec), Edenílson (André) e Monsalve; Aravena (Nathan) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.