Em busca de recuperação, Talita Alencar encara Vanessa Demopoulos no UFC Vegas 105

Depois de perder sua invencibilidade no MMA profissional, em agosto do ano passado, Talita Alencar vai em busca da recuperação no dia 5 de abril. De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento, a peso-palha (52 kg) brasileira medirá forças com a americana de ascendência grega Vanessa Demopoulos, no card do UFC Vegas 105.

Contratada via 'Contender Series', Talita estreou no Ultimate com o pé direito, em dezembro de 2023, ao vencer a compatriota Rayanne dos Santos, por pontos. Na sua segunda aparição no octógono mais famoso do mundo, no entanto, a atleta maranhense acabou superada pela mineira Stephanie Rondinha, na decisão unânime dos juízes.

Assim como sua rival, Vanessa Demopoulos também chega para o confronto do dia 5 de abril com a missão de voltar à coluna das vitórias. Depois de engatar uma sequência de dois triunfos, a lutadora americana foi finalizada pela faixa-preta brasileira Jaqueline Amorim na sua última luta, em setembro.

Currículo de Talita Alencar

Ativa no MMA profissional desde 2021, Talita Alencar soma, até o momento, cinco vitórias - três delas por finalização -, um empate e uma derrota no cartel. Pelo UFC, como já mencionado, a maranhense possui um triunfo e um revés.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)