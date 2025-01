Elenco do Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para visitar o Guarani

O Palmeiras se reapresentou, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol e iniciou a preparação para o duelo contra o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa.

O lateral esquerdo Piquerez, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, e Emiliano Martínez, recém-contratado, treinaram normalmente com o restante do elenco. A única baixa foi o atacante Felipe Anderson, que segue se recuperando de dores no púbis e cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Na TV Palmeiras Sportingbet, os bastidores do confronto com o Red Bull Bragantino estão no ar ? https://t.co/ClzqtEVPhN pic.twitter.com/l34dfgtT1j ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 29, 2025

Sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, os jogadores realizaram atividades de saídas de bolas partindo dos goleiros e aperfeiçoaram outras movimentações, balanços, marcações e construções de jogadas no campo.

Em seguida, debaixo de chuva, o elenco palmeirense passou por um trabalho técnico em dimensões reduzidas.

O Palmeiras vem de dois jogos sem vitória no Campeonato Paulista. A equipe empatou sem gols com o Red Bull Bragantino nesta terça-feira e, antes disso, foi superada pelo Novorizontino, no último sábado, por 2 a 1.

O Verdão é o vice-líder do grupo D, com oito pontos conquistados, quatro atrás do líder São Bernardo. O Guarani lidera o grupo B, com sete pontos somados.