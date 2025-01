Elenco do Corinthians se reapresenta após vitória contra a Ponte Preta; veja como foi

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta quinta-feira, horas depois de vencer a Ponte Preta em Campinas, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como é habitual, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo contra a Ponte realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Joaquim Grava. Os demais jogadores realizaram um trabalho técnico de troca de passes, um exercício tático de construção de jogadas ofensivas e um jogo de enfrentamento em campo reduzido.

Para o jogo contra o Noroeste, no próximo sábado, o Corinthians tem alguns desfalques importantes. Os volantes Alex Santana e José Martínez estão suspensos, enquanto Talles Magno tem viagem marcada para renovar seu visto nos Estados Unidos.

O Timão também não vem contando com o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho). O jovem meio-campista Breno Bidon, por sua vez, está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

O Corinthians volta a treinar na tarde desta sexta-feira, fechando a preparação para encarar o Noroeste. A bola rola no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.