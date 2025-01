Dudu elogia Diniz e vê Cruzeiro com "pegada boa" em goleada no Mineiro

O Cruzeiro goleou o Itabirito por 4 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Um dos principais reforços do Cabuloso para 2025, Dudu elogiou o técnico Fernando Diniz, demitido após início ruim da equipe no Estadual, depois do jogo.

"A gente tem que deixar um abraço do grupo todo ao Diniz. Eu trabalhei pouco tempo com ele, mas vi que é um ser humano de boa qualidade e tenho certeza que vai ter ainda mais sucesso nos próximos times que ele pegar", afirmou o atacante ao Premiere, após o jogo.

Com show de Gabigol, dono de três gols, seus primeiros pelo clube, o Cruzeiro construiu a goleada ainda no primeiro tempo. Dudu analisou a partida e viu o time em um bom ritmo para conquistar os três pontos.

? Fim de jogo e IMPORTANTE VITÓRIA DO CABULOSO!!!

? Gabigol, três vezes, e Marquinhos marcaram para o Cruzeiro!!! ? #ITAxCRU | 1-4 | #UmGrandeClubeNaCidade pic.twitter.com/EGdcqm7mBZ ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 31, 2025

"O time fez uma boa partida hoje, entramos com a pegada boa. Fizemos os gols. No segundo tempo a gente precisava continuar com o pé no acelerador, estamos no começo da temporada. Foi um bom jogo", afirmou.

A equipe, que foi dirigida pelo interino Wesley Carvalho, voltou a vencer após tropeços nas últimas duas rodadas do Mineiro. O Cabuloso assumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, contra o Uberlândia, no Mineirão, pela quinta rodada do Mineiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).