Destaque do Corinthians, Talles Magno aproveita "seca" de companheiros e se candidata à artilharia

O atacante Talles Magno vem sendo um dos grandes destaques do Corinthians na temporada de 2025. O camisa 43, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, tem aproveitado a "seca" de companheiros do setor de ataque para se candidatar à artilharia do time.

Até o momento, Magno possui três gols em cinco jogos disputados na temporada atual, se consolidando como o artilheiro isolado do grupo. Esse já é o mesmo número de gols de Talles pelo Corinthians no ano de 2024, só que com 14 partidas a menos.

Enquanto Talles vive um momento de graça, grande parte de seus companheiros ainda estão em branco no ano. Nomes badalados como Memphis Depay, Yuri Alberto e Ángel Romero buscam seu primeiro gol na temporada.

Além de Talles, o único atacante do Corinthians que foi às redes neste ano é Pedro Raul, que sequer foi relacionado para os últimos dois jogos da equipe. Na estreia do Estadual, contra o Red Bull Bragantino, o centroavante marcou um gol depois de cerca de nove meses de jejum.

A temporada mais artilheira de Magno no profissional foi em 2022, quando anotou 11 gols em 45 partidas pelo New York City, da MLS, clube que ainda detém seus direitos econômicos.

Até por isso, o atleta vai ao Estados Unidos nos próximos dias para renovar seu visto local, desfalcando assim o Corinthians contra o Noroeste. O jogador, porém, tem o interesse de ser adquirido em definitivo pelo Timão.

O contrato de empréstimo de Talles Magno com o clube alvinegro é válido até julho de 2025, com opção de prorrogação e preferência de compra. Na temporada passada, além dos três gols em 19 jogos, o atacante distribuiu duas assistências.

O duelo entre Corinthians e Noroeste será no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera. A tendência é que Talles Magno volte a ficar à disposição para a comissão técnica contra o Novorizontino, no dia 3 de fevereiro (segunda-feira).