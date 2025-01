Dana White condena discurso antissemita de Bryce Mitchell, mas lutador escapa de punição no UFC

Não demorou muito para que Dana White se pronunciasse publicamente sobre o discurso antissemita e de defesa a Adolf Hitler feito pelo lutador Bryce Mitchell. Na coletiva de imprensa pós-show do 'Power Slap', evento de 'tapa na cara' promovido por ele, o presidente do UFC condenou veementemente as palavras ditas pelo atleta da sua organização.

Visivelmente irritado com a atenção negativa gerada pelo lutador americano, Dana não economizou nas palavras na hora de criticar o que classificou como "a pior idiotice" que já ouviu. O dirigente também fez questão de deixar claro que o pensamento de Mitchell não condiz com o seu ou do Ultimate, e que a companhia já entrou em contato com o atleta para expressar repúdio ao seu comportamento.

"Eu já ouvi muita idiotice e coisas ignorantes ditas ao longo dos anos, mas essa é provavelmente a pior. Primeiro de tudo, quando você fala sobre Hitler, ele foi responsável pela morte de seis milhões de judeus e a intenção dele era eliminar completamente o povo judeu. E esse é um cara com quem você queria ir pescar? Quando você olha para (a Segunda Guerra Mundial), foi a guerra mais mortal na história da humanidade. No total, você está falando de uma guerra que resultou em 15 milhões de militares mortes, 45 milhões de civis mortos. Isso não inclui pelo menos 25 milhões de soldados feridos", comentou Dana White, antes de continuar.

"Em segundo lugar, Hitler foi um dos seres humanos mais repugnantes e perversos que já andou pela Terra, e qualquer um que sequer tente tomar uma posição contrária é um idiota. Esse é o problema com a internet e as redes sociais. Você dá uma plataforma para muita gente burra e ignorante. Nós entramos em contato com Bryce imediatamente quando lemos o que ele disse, e deixamos claro para ele como nos sentimos sobre isso. Mas o que ele disse foi mais que abominável e ele precisa de uma educação real sobre os fatos em torno de Hitler e da Segunda Guerra Mundial", declarou o dirigente máximo do UFC.

Sem punição

Apesar de repreender o lutador, ao que tudo indica, o UFC não cogita punir Bryce Mitchell. Questionado sobre o assunto, Dana White manteve sua postura de defensor da liberdade de expressão, apesar de reforçar, novamente, sua repulsa pelas palavras ditas pelo peso-pena (66 kg) americano.

"Essa é a beleza desse negócio. Para todos vocês que odeiam Bryce Mitchell, vocês podem vê-lo levar uma surra na televisão. O que vocês querem que eu diga sobre isso? Vocês sabem minha posição sobre liberdade de expressão. Nós ficamos enojados por isso (que ele falou). Acho que ele é, literalmente, um dos seres humanos mais burros que existem. Não vamos esquecer que esse é um cara que atingiu seu saco com uma furadeira e depois teve que reverter e puxar a furadeira. Esse é o nível de burrice que estamos falando. Eu poderia falar sobre quão burro Bryce Mitchell é por dez minutos, mas adivinha só, Bryce Mitchell tem um podcast. Que maneira de começar", ponderou o dirigente, antes de completar.

"Esse é o mundo que vivemos agora. Pessoas burras, pessoas que são muito estúpidas e realmente ignorantes podem ter uma voz. Nós não temos que concordar com isso. Não temos que gostar disso. Eu estou dando a minha posição e do UFC sobre o que ele disse. E isso não é diferente das coisas que eu disse sobre (Sean) Strickland, mas eu vou dizer uma coisa: de todas as idiotices que eu já ouvi na vida, essa tem que ser a mais burra e ignorante de todas", concluiu Dana White.

Natural do Arkansas, nos Estados Unidos, Bryce Mitchell compete no MMA profissional desde 2015 e, neste período, somou 17 vitórias - nove delas por finalização - e apenas duas derrotas, até o momento. Em sua mais recente apresentação no octógono do UFC, o peso-pena - top 15 no ranking da divisão - derrotou o brasileiro Kron Gracie, por nocaute, no UFC 310, em dezembro do ano passado.

