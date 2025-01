Cuca elogia atuação do Atlético-MG no empate contra o América-MG: "fizemos uma grande partida"

O Atlético-MG ficou no empate com o América-MG, em 1 a 1, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Depois do jogo, o técnico Cuca elogiou o desempenho do Galo e lamentou o resultado.

"O jogo em si, se a gente tirar o resultado do empate, acho que fizemos uma grande partida. Intensidade, movimentação interessante, organização, tentar de alguma forma colocar os jogadores de outra maneira, buscar alternativas para criar oportunidades e marcando forte. Jogo bem jogado. Se a gente sai na frente, e tivemos oportunidades, certamente a gente venceria. O América-MG foi eficaz, fez um belo gol na única chance deles no primeiro tempo. Fomos na insistência. O goleiro do América-MG teve uma noite feliz, a defesa também, equipe muito bem treinada", disse Cuca, que fez sua reestreia no comando da equipe.

"No meu modo de ver, fizemos um segundo tempo bom, também, com outro desempenho, outros tipos de jogadores. Na insistência e qualidade, conseguimos empatar. Tivemos um gol anulado antes e perdemos algumas chances. Ficou com um gosto de quero mais, de que poderia ter sido melhor, mas um jogo bem jogado", acrescentou.

Com o resultado, o Atlético-MG segue na lanterna do grupo A, com quatro pontos conquistados. A equipe do técnico Cuca ainda não venceu na competição, com quatro empates em quatro rodadas, e corre risco de não se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro.

"Temos que ganhar as quatro, é a matemática que a gente já falou com os jogadores, vencer os quatro jogos para classificar e não depender de ninguém. Não perdemos e não ganhamos no campeonato. Estivemos na pré-temporada nos EUA e o pessoal da base tocou as três partidas, poderia ter vencido uma e perdido outra com um jogador a menos. É o que temos, não vamos nos queixar de nada e vamos em busca dessas vitórias", projetou Cuca.

O Atlético-MG volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Villa Nova, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, no Estádio Castor Cifuentes.