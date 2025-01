Cruzeiro encaminha acerto com técnico português Leonardo Jardim

Após a demissão de Fernando Diniz, na última segunda-feira, o Cruzeiro encaminhou acerto com um novo técnico. Segundo o jornal português Record, o lusitano Leonardo Jardim, de 50 anos, assumirá a equipe. Atualmente, o treinador está no Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, mas já estaria fechado com a Raposa.

Com passagens notáveis por Braga, Sporting e Al-Hilal, Leonardo Jardim teve seu auge em 2017. Naquele ano, venceu o Campeonato Francês com o Monaco, quebrando uma hegemonia de quatro anos do Paris-Saint Germain.

Além do título francês, Leonardo Jardim conta com uma vasta galeria de títulos. O treinador também venceu três campeonatos nacionais: na Grécia, pelo Olympiakos, na Arábia Saudita, pelo Al-Hilal, e nos Emirados Árabes Unidos, pelo Al-Ahli. E ele ainda conquistou a Liga dos Campeões da Ásia em 2021, pelo Al-Hilal.

Seu trabalho mais longevo foi no Monaco, onde Jardim treinou a equipe entre 2014 e 2019. Na equipe francesa, foram 270 jogos, 141 vitórias, 61 empates e 68 derrotas. Nos cinco anos do português no clube, o Monaco voltou a conquistar um título de Campeonato Francês após 17 anos e ainda chegou nas semifinais da Liga dos Campeões de 2017, caindo para a Juventus. Além disso, o técnico foi responsável por lançar Mbappé no futebol profissional.

Entretanto, Leonardo Jardim não tem um trabalho fora do Oriente Médio desde 2019. Apesar de ter recebido propostas após o trabalho no Monaco, o treinador preferiu se aventurar na Ásia, com trabalhos no Al-Hilal, Ah-Ahli, Al-Rayyan e no Al-Ain, onde está atualmente. Se o negócio se confirmar, o técnico português assumirá um Cruzeiro que não começou bem a temporada, com apenas quatro pontos e na segunda posição do Grupo C do Campeonato Mineiro.