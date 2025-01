Coritiba goleia o Andraus Brasil pelo Campeonato Paranaense

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, o Coritiba recebeu o Andraus Brasil no Couto Pereira e goleou por 4 a o. Lucas Ronier, Dellatorre, Thalisson e Geovane Meurer balançaram as redes para o Coxa.

Com o triunfo, o Coritiba chegou aos dez pontos, agora na quinta colocação da tabela. Por outro lado, com o revés, o Andraus Brasil permaneceu com quatro somados, na décima posição.

O Coritiba volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Cianorte, no Estadio Municipal Olímpico Albino Turbay. No mesmo dia, mas às 16h, o Andraus Brasil recebe o Athletico-PR. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada do Estadual.

O placar foi inaugurado pelo Coritiba logo aos três minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Pedrinho, Lucas Ronier bateu por cima da barreira e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Denison, que nada pôde fazer.

Aos 29 minutos da etapa inicial, o Coritiba aumentou a diferença. Após receber lançamento de Geovane Meurer, Dellatorre cortou o marcador e arrematou firme para balançar as redes.

O Coritiba ampliou a vantagem aos seis minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio de Everaldo, o goleiro afastou mal e a bola sobrou para Thalisson, que aproveitou a oportunidade e balançou as redes.

Aos 17 minutos da etapa complementar, o Coxa concretizou a goleada. Após tabela rápida na entrada da área, Geovane Meurer recebeu e concluiu cruzado para anotar o quarto gol dos mandantes.