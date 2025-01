COB vê em Pan-2031 chance de repetir case de sucesso do CT paralímpico

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói vai representar o Brasil na eleição para a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 e o Comitê Olímpico do Brasil quer aproveitar a competição para a criação de um novo centro de treinamento.

A ideia do COB é utilizar o espaço já existente do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, mas com a implementação de novas instalações, como alojamento e refeitório. Marco La Porta, presidente do COB, cita como base para o projeto o CT do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

O Comitê Olímpico saiu da Rio-2016 com pouco legado especificamente de utilização. Temos o Maria Lenk, que é utilizado diariamente pelos atletas, mas não temos um alojamento, um refeitório que possa receber os atletas. Na reunião, falamos com os prefeitos que queríamos um centro de treinamento onde os atletas poderiam ficar hospedados. Trabalho muito semelhante ao que foi feito no centro paralímpico de São Paulo. Queremos ter um padrão igual ao do CPB, que saiu da Rio-2016 com esse padrão e o COB não.

Marco La Porta, presidente do COB

O CT Paralímpico Brasileiro fica no Parque Fontes do Ipiranga, zona sul de São Paulo, e tem instalações esportivas indoor e outdoor que servem 20 modalidades. São, ao todo, 95 mil metros quadrados de área construída, e tem área residencial com alojamentos com capacidade para 300 leitos, refeitório, lavanderia e um setor administrativo com salas, auditórios e outros espaços de apoio.

O investimento, em valores de 2016, quando da conclusão das obras, foi de R$ 264,272 milhões, sendo R$ 149,630 milhões do Governo Federal - por meio do Plano Brasil Medalhas - e R$ 114,642 milhões do Governo do Estado de São Paulo. O CT foi inaugurado em maio de 2016 e é o principal centro de excelência do Brasil e da América Latina e um dos melhores do mundo no esporte de alto rendimento.

Site oficial do CPB

Além dos pontos relacionados ao CT, o COB também pediu a Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, "melhorias nas instalações esportivas já existentes a partir de orientações técnicas" do próprio COB, inclusive em parceria com os investimentos que já vêm sendo realizados pelo comitê nos equipamentos que se encontram sob sua gestão.

O COB oficializou a candidatura conjunta em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última quarta-feira (29). Foram 50 votos e 48 favoráveis — um não e outro em branco. Participaram do pleito 33 representantes de Confederações e 17 atletas da Comissão de Atletas do COB.