Comissão técnica do Corinthians vê Garro bem fisicamente e espera contar com o meia em breve

A comissão técnica do Corinthians, chefiada por Ramón Díaz, está contente com a evolução física do meia Rodrigo Garro, que se encontra em fase final de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O Timão não trabalha com uma data específica, mas entende que o retorno do camisa está próximo.

Garro, que atuou no sacrifício na reta final da última temporada, passa pelo último estágio antes de voltar a jogar. O jogador já realiza atividades no gramado do CT Joaquim Grava acompanhado por profissionais do clube.

"Garro está na última etapa de recuperação. É muito positivo como ele está reagindo. Está bem na parte física. Falta pouco tempo para ele voltar, não dá para falar em dia específico. Estamos contentes, não preocupa pois ele está se recuperando bem, é nosso jogador mais importante. Claro que faz falta sempre, foi o melhor jogador da liga. Mas está na última etapa de recuperação", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva, após a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta.

Rodrigo Garro foi um dos melhores jogadores do Timão em 2024, com 13 gols e 15 assistências em 63 jogos (57 como titular). Além da performance, o atleta se mostrou rapidamente identificado com o torcedor corintiano.

Sem contar a parte física, Garro passou por um momento delicado no final de suas férias. O atleta se envolveu em um acidente de carro que deixou uma vítima fatal, na Argentina.

Segundo Emiliano, o lado emocional do meia está bom e ele vem recebendo todo o suporte do clube e de seus familiares. Rodrigo Garro ainda não falou publicamente sobre o ocorrido na província de La Pampa.

"Ele é muito forte, tem o apoio da família, dos companheiros, da torcida, da comissão. Ele é muito feliz aqui, a cabeça está intacta. Tem personalidade para fazer o que fez ano passado", complementou Emiliano.

Com ou sem Garro, o jogo seguinte do Corinthians será contra o Noroeste, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão segue na segunda posição do grupo A, com 12 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. O Timão também segue forte na briga pela liderança geral do Estadual, na terceira colocação.