Com time reserva, Flamengo estreia no Maracanã com vitória diante do Sampaio Corrêa

Com a cabeça na final da Supercopa contra o Botafogo no domingo, o técnico Filipe Luís mandou a campo um Flamengo reserva para fazer sua estreia no Maracanã na temporada. De tanto pressionar, contou com o gol do jovem Wallace Yan, que entrou no lugar do estreante Juninho, e de Alcaraz para vencer o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no encerramento da sexta rodada da Taça Guanabara.

Foi a terceira vitória seguida do Flamengo no estadual, que subiu para o quarto lugar, com 10 pontos, e tirou justamente o rival Botafogo do G-4. Já o Sampaio Corrêa é o 10º colocado, com seis.

Agora o Flamengo se concentra totalmente na decisão da Supercopa do Brasil, no domingo, às 16h, em clássico contra o Botafogo, em jogo único no estádio Mangueirão, em Belém (PA). O time da Gávea foi o campeão da Copa do Brasil, enquanto a equipe de General Severiano conquistou o Campeonato Brasileiro.

A partida também serviu para a apresentação do lateral-direito Danilo. Capitão da seleção brasileira, o jogador de 33 anos estava livre no mercado após sua saída da Juventus-ITA. O Flamengo venceu a concorrência do Napoli. Ele assinou contrato até dezembro de 2026 e vestirá a camisa 13. Além disso, o uruguaio Arrascaeta herdou a camisa 10 que estava sem dono desde que Gabigol foi punido por ter uma foto vazada com a camisa do Corinthians, em maio do ano passado.

Com o time misto, o Flamengo teve amplo domínio na partida, mas nada que traduzisse seu volume em bola na rede. Bastante presente no campo de ataque, o time de Filipe Luís até criou boas chances, principalmente com o meia Alcaraz, que parou em boas defesas do goleiro Zé Carlos.

No mais, o time trocou muitos passes, rondou a área adversária, mas sem precisão. O estreante Juninho teve a chance de abrir o placar, mas foi travado por Thuram. No fim, a estratégia que deu certo foi a do Sampaio Corrêa, que se fechou na defesa e quase não atacou. O goleiro Matheus Cunha foi apenas um telespectador em campo.

Na volta do intervalo, Filipe Luís promoveu a entrada de Arrascaeta, na vaga de Cebolinha. Com isso, o Flamengo ganhou mais qualidade no ataque, mas seguiu pecando nas finalizações. Quem assustou mesmo foi o Sampaio Corrêa, que aproveitou uma saída errada de Alcaraz e quase surpreendeu com Iacovelli.

Com o passar do tempo, a superioridade técnica do Flamengo dava as suas caras e não demorou para sair o gol. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, o jovem Wallace Yan cabeceou sem marcação para marcar, aos 30 minutos.

Depois do gol, o time da casa seguiu pressionando, com bom volume ofensivo e contou com outra assistência de Luiz Araújo, que cruzou para Alcaraz cabecear entre a defesa para completar a estreia no Maracanã na temporada.

Pela Taça Guanabara, o Flamengo volta a campo no dia 5 de fevereiro, quando visita a Portuguesa, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, pela oitava rodada. Já o Sampaio Corrêa atua no domingo, às 16h, contra o Bangu, no estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

FLAMENGO - Matheus Cunha; Varela (Daniel Sales), João Victor, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Guilherme Gomes); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Juninho (Wallace Yan) e Everton Cebolinha (Arrascaeta). Técnico: Filipe Luís.

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta (Daniel Vançan), Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo, Gabriel Agu (Alan) e Rafael Pernão (Luan Gama); Max, Elias (Iacovelli) e Octávio (Rodrigo Dantas). Técnico: Alfredo Sampaio.

GOLS - Wallace Yan, aos 30, e Alcaraz, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cleiton e Alcaraz (Flamengo); Lucas Carvalho, Alan e Rodrigo Dantas (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Júlio César de Oliveira.

RENDA - R$ 936.573,00.

PÚBLICO - 20.455 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).