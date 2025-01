COB apresenta nova marca do Time Brasil em vídeo com voz de Rebeca Andrade

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apresentou a nova marca do Time Brasil. A divulgação aconteceu em um vídeo com a voz da Rebeca Andrade.

O que aconteceu

A posse da nova gestão foi celebrada na noite desta quinta-feira, na Barra da Tijuca. A chapa formada por Marco La Porta e Yane Marques venceu eleição realizada no ano passado.

Nem precisamos dizer que era a voz da Rebeca para saberem que era a Rebeca. Rebeca, hoje, é um ícone mundial. Vocês acompanham como ela transita bem, como fala com propriedade, com segurança. Acho que ela representa o que gostaríamos de transmitir no COB: leveza, versatilidade, conexão com diversos públicos, amor pelo espote. Foi uma escolha inevitável e legítima Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB

Após a apresentação do vídeo, Ginga subiu ao palco com a camisa já com a nova marca. Ele posou para diversas fotos com os presentes.

A nova marca terá o slogan "Juntos por uma nação esportiva". Ela começa a ser usada de imediato nos canais digitais do COB.