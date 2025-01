Casão: Repórteres apoiaram machismo no Atlético-GO ao seguirem entrevista

A repórter Nathalia Freitas, que deixou uma coletiva após ser alvo de uma atitude machista de Adson Batista, presidente do Atlético-GO, não teve apoio de seus colegas jornalistas, afirmou Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, nesta quinta (30).

O colunista apontou que os jornalistas que participavam da coletiva parecem ter ignorado o que aconteceu, já que continuaram a entrevista normalmente.

Sabe o que é estranho nesse caso? Os outros repórteres deveriam sair junto com ela. Como que eles continuam entrevistando depois de uma cena dessas do lado deles. Estava todo mundo junto, não era uma sala. Todo mundo viu o que ele [Adson Batista, presidente do Atlético-GO] falou, viram a insistência da grosseria. A menina virou as costas e foi embora e os caras continuam lá.

Casagrande

