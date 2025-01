Casão: Corinthians não vai jogar só em campo bom; tem que parar de reclamar

Emiliano Díaz exagerou nas reclamações sobre o gramado do Moisés Lucarelli após a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta, afirmou Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte, nesta quinta (30).

Casão apontou que o time encontrará dificuldades em campos de vários adversários, assim como todos os adversários. Na opinião do colunista, falar demais sobre a condição do gramado, é uma maneira de evitar falar do jogo em si.

Daqui a pouco vai ter que ter um engraxate na parada técnica para a chuteira ficar brilhando o tempo todo. Não pode sujar? Não pode encher de barro? Você vai jogar em Campinas, chove muito, alaga o campo, a drenagem não é perfeita, tem poça d'água: Joga o jogo.

Não é legal jogar assim? Não. Mas joga. Tem campo assim e tem campo igual a Arena do Corinthians, o Morumbi, o Allianz Parque. Tem que parar de lamentar.

Casagrande

