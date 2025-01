Carlos Leiria, treinador do Botafogo, exalta vitória sobre o Fluminense e mira decisão da Supercopa

O Botafogo venceu o Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Depois do jogo, o treinador interino Carlos Leiria enalteceu o resultado na estreia do elenco principal do Glorioso.

"Primeiramente, enaltecer o grupo de jogadores que nós temos, porque eles vêm trabalhando muito forte, se dedicando para retornar e hoje conseguimos retomar o caminho de vitórias. Isso foi recompensado no jogo de hoje com uma qualidade boa de jogo, acima inclusive das nossas expectativas, expectativas de todos, acredito. Isso nos deixa mais confiantes para a próxima partida, que é uma decisão. Hoje nós tratamos como uma decisão também. É uma vitória para nos manter firmes na briga pela classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca", disse Carlos Leiria.

VENCE (NOVAMENTE) O BOTAFOGO! ?? Pela 7ª vez seguida e com gols de Igor Jesus e Savarino, o Glorioso bate o Fluminense e amplia a marca histórica de vitórias consecutivas em cima do rival! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/1wjuB2p3hd ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 30, 2025

Essa foi a primeira partida do Botafogo com o elenco principal na temporada de 2025. Com o resultado, o Glorioso foi aos nove pontos e pulou para a 4ª posição, entrando na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca.

Agora, o Botafogo volta suas atenções para a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A decisão acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

"Nós temos um departamento que tem tudo mapeado sobre o Flamengo. Depois desse jogo contra o Fluminense, vamos virar a chave para o Flamengo. Vamos tentar encontrar a melhor estratégia para sermos superiores e sairmos com o título no domingo", comentou o treinador.