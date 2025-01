Caixinha justifica volta de Gil aos relacionados e vê zagueiro como "elo" no Santos

Pela primeira vez em 2025, Gil foi relacionado para uma partida do Santos. O zagueiro chegou a estar fora dos planos de Pedro Caixinha, mas o técnico voltou atrás e destacou a importância do experiente jogador para o clube nesta quarta-feira, após a derrota de 3 a 1 para o São Bernardo.

"Tive uma segunda conversa com o Gil. É um jogador experiente, importante, mas igual a todos os outros que estão no nosso plantel. As regras são iguais para todos. Hoje não pudemos trazer o Escobar, então abriu uma brecha nos relacionados", disse.

"O Gil vai ter uma posição muito importante em relação ao elenco e comissão técnica. Vai ser o elo da comissão com o elenco. Pode ser muito útil nessa função e na ajuda com os jovens jogadores. Vai seguir trabalhando muito bem, como tem feito até aqui. Quando entendermos que tenha que ter uma oportunidade, vai ter", completou.

Gil está com 37 anos e foi peça fundamental em 2024, quando o Peixe tinha Fábio Carille como treinador. O zagueiro atuou em quase todos os jogos e teve o seu contrato renovado por mais uma temporada.

Desde que Pedro Caixinha assumiu o Alvinegro Praiano, contudo, o defensor perdeu prestígio e não vinha nem sequer sendo relacionado para os compromissos.

Diante do São Bernardo, ele ficou apenas no banco de reservas. Os titulares foram Zé Ivaldo e Luan Peres. João Basso e Luisão também vêm sendo usados.

O Santos volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).