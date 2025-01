Brasil já pode garantir vaga na fase final do Sul-Americano Sub-20

Nesta quinta-feira, o Brasil poderá garantir a sua classificação para a fase final do Sul-Americano Sub-20 se vencer o Equador. Jogando no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, a partida começa às 20h30 (de Brasília).

Na noite de quarta-feira, os primeiros classificados da competição já foram definidos no grupo A: Uruguai, Paraguai e Chile. Então, os resultados das duas partidas da última rodada não irão influenciar na classificação das três equipes.

Já no grupo B, a Argentina - já garantida na próxima fase - lidera com 7 pontos, com a Colômbia na segunda colocação com 4 pontos. Tanto o Equador quanto o Brasil somam os mesmos 3 pontos, com os equatorianos na frente por conta do saldo de gols. A Bolívia é a última colocada, sem nenhum ponto conquistado.

¡El Grupo B camino a la definición! ?? CONMEBOL #Sub20 pic.twitter.com/Wa58JAtmzx ? CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) January 29, 2025

Para garantir a vaga sem problemas, o Brasil deve ganhar do Equador, pois o primeiro critério de desempate é o confronto direto e o adversário ainda irá jogar a última rodada contra a Argentina. Então, nesse cenário, mesmo vencendo a próxima partida, a seleção equatoriana empataria em pontos com o Brasil, mas não se classificaria.

No entanto, ainda existe a possibilidade de classificação para o Equador: em caso de empate entre Colômbia e Bolívia, ou uma vitória boliviana, na partida desta quinta-feira. Então, a 5ª e última rodada no sábado ficaria ainda mais decisiva, pois os resultados impactam diretamente na ordem dos confrontos do hexagonal final.

O cenário mais complicado é se o Brasil perder o seu jogo e a Colômbia vencer a Bolívia. Assim, os brasileiros terão a pressão de jogar a última rodada precisando da vitória e dependentes do resultado entre Argentina e Equador.