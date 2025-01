Boto evita falar de Jorginho, mas garante Fla com apenas um alvo para setor

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, evitou falar sobre a negociação do clube com o volante Jorginho. No entanto, deixou claro que, se não for o nome alvo, não será mais ninguém.

Um jogador como o Danilo não precisa de scouting, mas houve muitas horas de análise. De como controla a área defensiva, houve horas de análise e debate até vermos que era ele. É assim que funcionamos. Não vou falar do Jorginho, vou dizer que a prioridade era um zagueiro e um atacante. O que vier a mais é para acrescentar e para subir muito o nível. Pode vir o volante X que temos bem definido. Se não for o volante X, não vem mais ninguém. José Boto

Boto também explicou a negociação do Fla por Danilo. Ele admitiu alguns concorrentes e garantiu que o reforço é para a zaga.