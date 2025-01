Bota, Cruzeiro e Fla são sul-americanos que mais gastaram em 2024; top 10

Os clubes brasileiros lideram o ranking de sul-americanos que mais gastaram em 2024. Botafogo, Cruzeiro e Flamengo, nesta ordem, formam o top 3.

O que aconteceu

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (30) o Relatório Global de Transferências, referente a 2024. O documento apresenta números sobre as transações internacionais feitos no futebol masculino e feminino no ano passado.

Nove dos dez clubes que mais gastaram na América do Sul são brasileiros (veja top 10 abaixo). O River Plate, da Argentina, aparece na quarta colocação e é o único do top 10 que não é do Brasil.

Imagem: Reprodução/Fifa

Ninguém vendeu ou comprou mais jogadores que os clubes brasileiros em 2024. Como de costume, os jogadores brasileiros foram os mais presentes em transferências internacionais (realizadas entre diferentes países) no período: foram 2.350 atletas, quase o dobro da vice-líder Argentina (1.217). Reino Unido (1.078), França (1.052) e Nigéria (954) completam o top 5.

As transferências internacionais envolvendo brasileiros somaram, segundo o relatório, US$ 1,19 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões). A França, com US$ 927 milhões (cerca de R$ 5,4 bilhões) é quem mais se aproxima.

Os clubes brasileiros ganharam R$ 3,48 bilhões em saídas de jogadores, e gastaram mais de R$ 2 bilhões em contratações.

Globalmente, 78.742 atletas trocaram de clube, de acordo com o relatório. Trata-se de um recorde no número de transferências internacionais de jogadores do futebol profissional e amador nas categorias masculina e feminina.

E na Europa?

No Velho Continente, a Inglaterra é o país que mais gastou e mais recebeu em transferências em 2024. Eles gastaram US$ 1,88 bilhão (R$ 11 bilhões na cotação atual) em contratações e ganharam US$ 1,34 bilhão em vendas ou transferências.

O clube que mais gastou, porém, não está na Inglaterra. Trata-se do PSG, da França. Manchester United (Inglaterra), Lyon (França), Bayern de Munique (Inglaterra) e Brighton (Inglaterra) completam o top 5.