Bernard marca e evita derrota do Atlético para o América no Campeonato Mineiro

No primeiro clássico mineiro de 2025, o América sentiu o gostinho da vitória, mas viu Bernard roubar a cena e evitar a derrota do Atlético ao selar o empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida marcou a estreia do time principal do clube alvinegro na competição e também o retorno oficial de Cuca ao comando da equipe, após a pré-temporada nos Estados Unidos.

Cuca pôde contar com força máxima, inclusive o novo reforço: o atacante Júnior Santos, algoz do próprio Atlético na final da Libertadores de 2024. Ele marcou o terceiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 1.

Além de Júnior Santos, Gabriel Menino, ex-Palmeiras, foi escalado como titular, mas quem brilhou foi Bernard, que saiu do banco de reservas para fazer o gol de empate do time da casa. Fabinho marcou para o América-MG.

O time foi o principal, mas o resultado foi o mesmo: o Atlético é o lanterna do Grupo A, com quatro pontos e ainda sem vencer. O Betim lidera com oito. Já o invicto América é o segundo colocado do Grupo B, com oito, um a menos do que o Athletic.

Mesmo com maior presença ofensiva, o Atlético teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances reais de gol. O América, por outro lado, foi mais eficiente e soube aproveitar as oportunidades. Aos 30 minutos do primeiro tempo, após um rebote da defesa alvinegra, Fabinho finalizou com precisão no canto, abrindo o placar para os visitantes.

O jogo teve um momento de tensão aos 39 minutos, quando o árbitro Murilo Misson Júnior foi chamado pelo VAR, comandado por Marco Aurélio Fazekas, para revisar um possível toque de Fabinho no rosto de Arana. Após análise, a decisão de campo foi mantida e o lance seguiu sem punição.

O segundo tempo começou sem grandes emoções, mas o Atlético teve uma chance clara aos 25 minutos. Hulk encontrou Palacios na ponta direita, que cortou para a perna esquerda e cruzou para Bernard finalizar para o fundo das redes. No entanto, o gol foi anulado após revisão do VAR, que identificou toque no braço do atacante.

Pouco depois, aos 31, o América quase ampliou o placar em um contra-ataque rápido pela esquerda. A jogada passou pelos pés de Yago, Fabinho e Figueiredo, até chegar a Júlio, que finalizou forte da direita. A bola explodiu na trave, assustando a defesa atleticana, que já estava batida no lance.

O Atlético, porém, não desistiu e conseguiu o empate aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Lyanco dominou na área e finalizou cruzado. O goleiro Jori fez grande defesa, mas no rebote, Bernard apareceu livre para empurrar para as redes, garantindo a igualdade no placar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 1 X 1 AMÉRICA

ATLÉTICO - Everson; Natanael (Saravia), Lyan, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Robert Santos), Gustavo Scarpa (Deyverson) e Rubens (Palacios); Júnior Santos (Bernard) e Hulk. Técnico: Cuca.

AMÉRICA - Jori; Mateus Henrique (Julio), Ricardo Silva, Lucão e Marlon (Pedro Barcelos); Barros (Yago Santos), Miquéias e Elizari (David Lopes); Fabinho, Figueiredo (Adyson) e Jonathas. Técnico: William Batista.

GOLS - Fabinho, aos 30 minutos do primeiro tempo; Bernard, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lyanco (Atlético); Matheus Henrique e David Lopes (América).

ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Junior.

RENDA - R$ 651.133,63.

PÚBLICO - 19.150 presentes.

ESTÁDIO - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).