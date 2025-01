Bernard volta a marcar após quase 12 anos, e Atlético empata com América

O Atlético empatou com o América por 1 a 1 no Mineirão, nesta quarta-feira (29), pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

Fabinho marcou para o Coelho, e Bernard empatou para o Galo. Bernard não fazia gol pelo Atlético desde 2013, quando encerrou a primeira passagem pelo time mineiro.

O Atlético ocupa a última posição do Grupo A com 4 pontos, e o América é o vice-líder do B com 9. Apenas o primeiro colocado de cada grupo e o segundo melhor geral avançam de fase.

O próximo compromisso do Galo é contra o Vila Nova, enquanto o América enfrenta o Betim. Os dois jogos acontecem no sábado (1º), pelo Campeonato Mineiro.

Como foi o jogo

América aproveita a oportunidade. O Galo foi melhor durante a maior parte da etapa inicial. O controle do jogo era dos mandantes, e as principais chances aconteceram com Gabriel Menino e Scarpa. Mesmo assim, era o Coelho quem aproveitava melhor as chances. Quando o Atlético parecia mais perto do gol, Elizari armou a jogada de ataque do Coelho, e Fabinho apareceu no lugar certo para marcar. Júnior Santos, que estreou pelo alvinegro mineiro, se destacou com boa atuação.

Mira do Galo para em Jori. O goleiro do América evitou que o adversário saísse com a vitória do Mineirão. Os cinco chutes que tinham endereço certo pararam em defesas difíceis do arqueiro americano. No total, foram 15 finalizações certas do Atlético contra 5 do Coelho.

Bernard desencanta. Cuca mexeu no jogo e apostou em Bernard para movimentar o ataque. O plano funcionou, e ele até marcou, mas teve o gol anulado por toque de mão na jogada. Pouco mais de 10 minutos depois, o atacante apareceu na esquerda para aproveitar o rebote do goleiro e empatar o jogo. A última vez em que Bernard havia feito gol com a camisa do Atlético foi em 31 de julho de 2013, em jogo de despedida contra o Athletico.

Lances de destaque

Defendeu! Aos 25 do primeiro tempo, Gabriel Menino acertou um belo chute de fora da área com direção certa. O goleiro Jori espalmou e tirou o perigo.

Jori aparece de novo. Após boa jogada de Júnior Santos, aos 29 minutos, Scarpa colocou efeito na finalização buscando o ângulo. Jori foi buscar.

0x1. Na marca dos 30 minutos, Natanael bloqueou um passe dentro da área, mas a bola sobrou para Fabinho, que chegou finalizando de primeira direto para o gol.

Lá e cá. Aos 16 minutos do segundo tempo, Arana cruzou e Natanael cabeceou firme para o bloqueio de Jori. O América saiu jogando em resposta, Jonathas ficou cara a cara com Everson e chutou, mas o goleiro ficou com ela.

Anulou. Bernard recebeu cruzamento, puxou com a perna esquerda e mandou para o gol com a direita. O gol foi anulado por toque de mão no domínio do próprio Bernard.

Na trave! Em contra-ataque do Coelho, Fabinho tocou da esquerda para Figueiredo, que entregou para Júlio na direita. O lateral chutou de dentro da área, batendo na trave.

Jori salva! Hulk recebeu livre de marcação e bateu colocado com muita categoria. Jori saltou para espalmar em mais uma grande defesa.

1x1. Agora valeu! Aos 37 do segundo tempo, Lyanco bateu cruzado para a sexta defesa espalmada de Jori. Na sobra, Bernard apareceu em velocidade para empurrar para o gol.

Ficha Técnica

Atlético-MG 1 x 1 América-MG

Campeonato Mineiro 2025, 4ª rodada

Data e horário: 29 de janeiro de 2025, às 22h (de Brasília)

Arbitragem: Murilo Francisco Misson Júnior

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas

Cartões amarelos: Lyanco (CAM); Matheus Henrique, David Lopes (AME)

Gols: Fabinho (30'/1ºT), Bernard (37'/2ºT)

Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Junior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Robert Santos), Scarpa (Deyverson) e Rubens (Palacios); Júnior Santos (Bernard) e Hulk. Técnico: Cuca

América-MG: Jori; Matheus Henrique (Júlio), R. Silva, Lucão e Marlon (Pedro Barcelos); Miqueias, C. Barros (Yago Santos) e Fer Elizari (David Lopes); Fabinho, Figueiredo (Adyson) e Jonathas. Técnico: William Santos