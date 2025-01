Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Cuello por R$ 35 milhões

O Atlético-MG anunciou na manhã desta quinta-feira (30) a contratação do atacante Tomás Cuello. Ele já realizou os exames médicos e assinou um vínculo até dezembro de 2028.

O jogador foi adquirido junto ao Athletico-PR por cerca de 6 milhões de dólares (pouco mais de R$ 35 milhões) e a diretoria mineira aguarda agora a publicação do nome do atleta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para definir a sua estreia.

Aos 24 anos, Cuello é o quinto reforço anunciado para 2025. Antes dele, chegaram Gabriel Menino, Patrick, Natanael e Júnior Santos. O argentino vai reencontrar o técnico Cuca, com quem trabalhou no ano passado, em Curitiba.

O setor ofensivo do Atlético-MG virou prioridade no clube após a negociação do atacante Paulinho, que se transferiu para o Palmeiras. Assim, ele chega para ser mais uma alternativa para atuar ao lado de Hulk.

Revelado pelo Atlético Tucuman, da Argentina, o jogador passou pelo Red Bull Bragantino e estava no Athletico-PR desde 2022. Pelo clube paranaense, ele marcou dez gols e deu 24 assistências.