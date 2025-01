Atacante Tomás Cuello é regularizado no BID e já pode estrear pelo Atlético-MG

Reforço do Atlético-MG até dezembro de 2028, o atacante Tomás Cuelllo foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira, logo depois de ser anunciado oficialmente pelo Galo. Sendo assim, o jogador argentino fica à disposição do técnico Cuca para os próximos jogos da equipe.

O atleta de 24 anos chega ao Atlético-MG depois de defender o Athletico-PR. Pelo Furacão em 2024, disputou 164 jogos, marcou dez gols e distribuiu 24 assistências.

Contrato de Tomás Cuello com o Atlético-MG foi registrado no BID nesta quinta-feira (Foto: Reprodução)

Além dele, Gabriel Menino, Patrick, Natanael e Júnior Santos, outros quatro reforços do Atlético-MG para esta temporada, também já estão regularizados no BID da CBF.

No Campeonato Mineiro, o Atlético se encontra na última colocação do Grupo A, com quatro pontos conquistados. O time, que empatou todos os jogos até aqui, retorna aos gramados neste sábado, contra o Villa Nova, pela quinta rodada da competição. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes.