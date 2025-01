Arnaldo: Ascensão de Ryan Francisco lembra trajetórias de Kaká e Lucas

O brilho de Ryan Francisco cumprindo as expectativas colocadas sobre ele desde as categorias de base não é uma história inédita no São Paulo, afirmou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, nesta quinta (30).

O colunista afirmou que a ascensão meteórica do atacante de 18 anos tem detalhes parecidos com as trajetórias de Kaká e de Lucas Moura, que também chamavam a atenção desde os primeiros jogos da carreira profissional.

Esse jogador [Ryan Francisco] é um jogador que a gente tem percebido como alguém diferente. Assim como foi o Muller, como foi o Kaká, como foi o Lucas. Todos eles tiveram ao seu lado, em suas gerações, bons jogadores, mas eles eram diferentes. E o Ryan Francisco é diferente.

Arnaldo Ribeiro

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.