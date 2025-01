Arias lamenta derrota para o Botafogo e cobra reação do Fluminense: "Não adianta ficar chorando"

Um dos principais nomes do elenco do Fluminense, Jhon Arias atuou pela primeira vez em 2025. O colombiano, contudo, não conseguiu impedir a derrota para o Botafogo, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. O jogador atuou mais do que estava previsto.

"Quando eu jogo com essa camisa, consigo fazer coisas além do natural. Eu amo jogar com essa camisa, eu amo jogar pelo Fluminense. Hoje a gente tinha projetado, no começo, jogar 30 minutos, depois fomos para 45, depois fomos para 60 e joguei o jogo inteiro. Sempre falo que que se eu tiver saúde, vou jogar, pelo amor a essa camisa. Quando você joga por amor, você consegue fazer coisas além do natural", afirmou Arias ao Premiere.

Na pré-temporada, Arias ficou fora de uma semana de treinos por sentir dores musculares. Assim, após período de condicionamento, ele pôde estrear na temporada nesta quarta-feira.

Após a derrota para o Botafogo, o meia-atacante colombiano também falou sobre a situação do Fluminense no Campeonato Carioca. Com seis pontos, o Tricolor está na oitava colocação.

"Sobre o momento que a gente está passando, claro que é um momento difícil. É o começo do ano, começo de um campeonato como o Carioca, que serve como pré-temporada, mas claramente a gente quer vencer. A gente não tem desculpa para o que aconteceu hoje, porque a gente é consciente de que perder um clássico magoa um pouco mais o torcedor. Então a gente sabia que era importante vencer, mas não conseguimos, infelizmente. Faz parte do futebol. E não adianta ficar chorando pela situação que estamos. Temos que trabalhar mais do que estamos trabalhando para seguir em frente e tentar melhorar, porque precisamos melhorar", concluiu.

Na próxima rodada do Carioca, o Fluminense enfrenta o Boavista. O jogo está marcado para este domingo, às 21h (de Brasília), no Maracanã.