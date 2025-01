Ankalaev acusa Poatan de mentir sobre luta e diz: "Vou comer seu coração"

Rival declarado, Magomed Ankalaev vai medir forças com Alex Pereira e parece estar disposto a fazer de tudo para tentar desestabilizá-lo. Na luta principal do UFC 313, evento programado para acontecer no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), o russo irá disputar o título dos meio-pesados (93 kg) pela segunda vez e intensifica a rivalidade com o campeão com suas constantes provocações.

Recentemente, 'Poatan' informou que pediu para o UFC oficializar a luta contra o russo, negando a ideia que a empresa o forçou a encarar o atleta. Antes, Ankalaev frisou que o brasileiro não teria direito de escolha, mas, sim, obrigação de obedecer, pois é um funcionário da empresa. Agora, o lutador, em sua conta oficial no 'X', manteve o posicionamento e colocou em xeque o suposto pedido de Alex para enfrentá-lo.

E, se antes Ankalaev esbanjava confiança na vitória contra o campeão do UFC, agora, com o duelo confirmado, cravou que irá destronar o rival de uma maneira impactante. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o russo se mostrou afiado no 'trash talk'. Disposto a tirar Alex do sério, o atleta lembrou dos seus problemas com o alcoolismo no passado e afirmou que ele 'assinou o atestado de óbito'.

"Alex, não minta. Você não pediu por mim. Era uma rua sem saída. Vou comer seu coração!", escreveu o lutador.

Registro de Ankalaev no MMA

Magomed Ankalaev, de 32 anos, é classificado por parte dos fãs como um potencial campeão dos meio-pesados do UFC e, atualmente, se encontra em primeiro lugar no ranking da categoria. O russo iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na organização em 2018. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 20 vitórias, uma derrota, um empate e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Anthony Smith, Johnny Walker, Nikita Krylov, Thiago 'Marreta' e Volkan Oezdemir.