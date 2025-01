Análise: Corinthians mostra consistência defensiva em vitória contra a Ponte Preta

Por Iúri Medeiros

É evidente que não há como fazer uma análise precisa do jogo entre Ponte Preta e Corinthians, devido ao estado do gramado do Moisés Lucarelli. A forte chuva em Campinas trouxe um impacto direto no confronto, e a ponderação precisa ficar clara desde já.

De qualquer forma, com aquilo que temos de elemento, é de se destacar a partida defensiva do Timão. Dentro de um cenário em que o momento ofensivo nitidamente seria prejudicado, a defesa se sobressaiu.

Léo Mana, Félix Torres e João Pedro Tchoca foram praticamente irretocáveis nos duelos pelo campo, seja no jogo aéreo ou terrestre. A dupla de zaga se destacou inclusive nos momentos de bola parada, que vinham sendo um calcanhar de Aquiles para os comandados de Ramón Díaz.

No meio-campo, é preciso destacar o trabalho de Raniele, muito bem nas coberturas e nos "botes", trazendo segurança à linha defensiva. José Martínez também não deixou de "morder", mas sem a mesma eficiência. Hugo idem.

Em um jogo que pedia forte marcação e concentração nas disputas de bola, o Corinthians respondeu da melhor forma. Naturalmente, com a expulsão de Martínez, o time sofreu nos últimos minutos de partida, mas dentro do esperado em um cenário de desvantagem numérica.

O ataque, por sua vez, seguiu com o problema da falta de eficiência. A equipe acumulou chances desperdiçadas até o gol de Talles Magno, e o duelo poderia ter sido mais tranquilo para os visitantes. Mas como dito anteriormente, é praticamente impossível fazer uma análise justa nas condições apresentadas pelo campo.

O Corinthians conseguiu uma vitória importante fora de casa e, mais do que isso, deu uma resposta após perder para o São Paulo por 3 a 1 no Morumbis. A ideia do time é mostrar que a derrota no Majestoso foi apenas um "acidente de percurso" no que vem sendo uma sequência de ótimos resultados do Timão.

Agora, contra o Noroeste, a tendência é que Ramón Díaz faça nova alterações na equipe titular. Já é sabido que o comandante não terá à disposição Alex Santana e José Martínez, suspensos, e Talles Magno, que vai renovar seu visto de residência nos Estados Unidos.