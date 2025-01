Veja e compare os títulos de Klopp no Liverpool e de Abel no Palmeiras

Abel Ferreira disse que Jürgen Klopp não conquistou em oito anos de Liverpool tantos títulos quanto ele ganhou no Palmeiras.

Desde que cheguei nunca menti que sou um treinador de projeto. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp e ganhou menos títulos no Liverpool do que minha comissão aqui, e teve oito anos. Então, não venha falar de fome de títulos Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Os títulos de Abel no Palmeiras desde 2020:

2 Copa Libertadores - 2020 e 2021

1 Copa do Brasil - 2020

3 Campeonato Paulista - 2022, 2023 e 2024

2 Campeonato Brasileiro - 2022 e 2023

1 Recopa Sul-Americana - 2022

1 Supercopa do Brasil - 2023

Total: 10 títulos

Os títulos de Klopp no Liverpool de 2015 a 2024:

1 Champions League - 2018/19

1 Supercopa da Uefa - 2019

1 Mundial de Clubes da Fifa - 2019

1 Campeonato Inglês - 2019/20

2 Copa da Liga Inglesa - 2021/22 e 2023/24

1 Copa da Inglaterra - 2021/22

1 Supercopa da Inglaterra - 2022

Total: 8 títulos

O que aconteceu

O técnico palmeirense foi questionado por um repórter se estava com a bateria carregada e se ainda tinha energia para passar aos seus jogadores.

Abel reiterou que é um treinador de projeto e comparou o seu histórico com o de Klopp, que assistiu ao empate sem gols entre Palmeiras e Bragantino in loco. O alemão é diretor global da Red Bull e está de passagem pelo Brasil para conhecer a estrutura do Bragantino, um dos clubes do grupo.

O comandante alviverde citou o ex-treinador do Liverpool e reforçou que está fechado com o Palmeiras, dias após dizer que vai para o seu último ano no Brasil — ele tem contrato até dezembro de 2025. Ainda não houve anúncio oficial sobre um novo vínculo.

O que mais Abel disse sobre Klopp

Volto a falar: o Klopp teve oito anos e não ganhou o que nós ganhamos aqui em quatro, cinco anos. E quando falo nós, não é o treinador que ganha, não são os jogadores, a presidente, os torcedores... Somos todos, somos nós. O torcedor tem todo o direito de me criticar, o que quiser. A única coisa que peço é que do primeiro ao último segundo apoiem a equipe. É a máxima função deles. E no final, se quiseram vaiar, comecem com o treinador

Sou capitão do meu destino e dono da minha alma. Estou onde quero estar e onde gosto de estar. A sua opinião e dos outros não é minha. Estou aqui porque quero, porque tenho vontade de ganhar, porque não há nenhum clube no mundo que me dê todas as condições como me dá este clube, estou aqui porque pra mim o Palmeiras é o melhor clube do Brasil de longe. E é por isso que continuo aqui

[Estar no Palmeiras] Me dá conhecimento, oportunidade de ganhar títulos, paga todos os funcionários a tempo e hora, e aqui eu vejo identidade, isso foi o que nós criamos nos últimos anos e vamos continuar aqui. Independentemente de opiniões e críticas que venham de fora. Não são os de fora que vão nos dizer o caminho que eu ou a direção têm que seguir, somos nós aqui dentro