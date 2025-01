Vasco estaria de olho na contratação de Lucas Braga, do Santos

Com o intuito de dar mais opções ofensivas ao técnico Fábio Carille durante a temporada 2025, o Vasco estaria de olho na contratação do atacante Lucas Braga, jogador do Santos. O Gigante da Colina estaria em uma briga com o Vitória pela contratação do atleta de 28 anos.

Além de Lucas Braga, o Vasco encaminhou a renovação do contrato do centroavante Pablo Vegetti e estaria de olho no jogador angolano Loide Augusto, que atua no futebol turco.

A informação sobre o possível interesse do Vasco da Gama em Lucas Braga foi dada inicialmente pelo portal "Atenção, Vascaínos".

Lucas Braga chegou ao Santos na temporada de 2019, mas inicialmente estaria à disposição apenas para a equipe que disputaria o Brasileirão sub-23 daquele ano. Antes, o atacante havia se destacado no Luverdense, do Mato Grosso.

Durante a temporada 2024, quando o Santos estava na Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas Braga esteve emprestado ao Shimizu S-Pulse, time da segunda divisão do Japão. Por lá, o jogador disputou 38 partidas, anotou oito gols e deu uma assistência, sendo campeão da Série B japonesa.

Ao todo, Lucas Braga esteve em campo em 202 vezes, marcando 18 gols e dando nove assistências. Nesta temporada, o jogador de 28 anos foi utilizado três vezes pelo técnico Pedro Caixinha.