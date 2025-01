Treinador confirma presença de Alex Poatan no corner de Strickland no UFC 312

Sean Strickland terá um reforço de peso para a disputa contra Dricus du Plessis, pelo cinturão peso-médio (84 kg), na luta principal do UFC 312, no dia 8 de fevereiro, na Austrália. O brasileiro Alex Poatan, seu antigo rival de divisão, estará presente no seu corner para o duelo contra o sul-africano. A novidade foi revelada por Eric Nicksick, treinador do americano, em entrevista ao canal 'The Schmo', do 'Youtube'.

A parceria pode até parecer inusitada, uma vez que os dois já mediram forças no octógono, mas não chega a ser novidade. Desde que se enfrentaram, em 2022, Strickland e Poatan desenvolveram uma relação de respeito mútuo e eventual companheirismo. Os antigos rivais, inclusive, já treinaram juntos algumas vezes, como foi o caso antes da mais recente defesa de título do brasileiro, no UFC 307, em outubro do ano passado.

"Nós vamos ter Alex Pereira no corner. Ele é um bom amigo do Sean, é um ótimo parceiro de treino. Obviamente, esses caras se enfrentaram, mas depois da luta (viraram parceiros). Acho que é preciso ser homem para ir aprender com o cara que o venceu em algo. Esses caras já treinaram muito um com o outro. Sean foi lá e o ajudou a se preparar para Khalil Rountree. Eu amo tê-lo (conosco), é uma ótima energia. Nós conversamos ontem, vamos ter o 4º (membro do corner) e vai ser o Alex. Mal posso esperar para tê-lo (conosco)", revelou Eric Nicksick.

Sean Strickland vs Dricus du Plessis

A disputa entre Sean Strickland e Dricus du Plessis no UFC 312 marca a revanche entre os desafetos. No primeiro embate entre eles, disputado em janeiro do ano passado, 'DDP' levou a melhor, em uma controversa decisão dividida dos juízes, e conquistou o cinturão peso-médio da organização. Agora, o americano - com o reforço de Alex Poatan no seu corner - vai tentar dar o troco e recuperar o título da categoria.