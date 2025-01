Torcedores do Santos protestam após nova derrota e alertam para clássico: "É guerra"

A derrota de 3 a 1 para o São Bernardo, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, irritou os torcedores do Santos presentes no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP). Os alvinegros protestaram contra o elenco.

"Joga, vagabundo, respeita o Santos, maior time do mundo" e "tem que honrar a camisa do Peixão", cantaram os fãs presentes.

Os cânticos começaram a ser ecoados assim que o Alvinegro Praiano levou o terceiro gol do São Bernardo, aos 46 minutos do segundo tempo. Até então, os gritos eram de apoio.

Além disso, após o apito final, os torcedores cantaram: "sábado é guerra", em alusão ao clássico contra o São Paulo.

O Santos não vence há quatro partidas no Paulistão. São três derrotas consecutivas e um empate.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no sábado, quando recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).