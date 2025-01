Tenistas da equipe brasileira têm retrospecto positivo contra próximos rivais na Davis

Neste fim de semana, a equipe brasileira enfrenta a França, pela primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis. Ao todo, os tenistas convocados pelo capitão Jaime Oncins para a série possuem seis vitórias em oito confrontos diante dos adversários em torneios do circuito profissional.

A equipe brasileira conta com Thiago Wild (número 76 da ATP), João Fonseca (#99) e Matheus Pucinelli (#302), além dos duplistas Rafael Matos (#38) e Marcelo Melo (#39). Os brasileiros enfrentarão Ugo Humbert (#15), Arthur Fils (#19), Giovanni Mpetshi Perricard (#30), Pierre-Hugues Herbert (#179) e o recém-convocado Benjamin Bonzi (#62).

Fonseca enfrentou Fils em duas oportunidades e venceu ambas. "Se eu for me encontrar com o Fils, nesse confronto vai ser diferente, já que estaremos com as bandeiras dos nossos países, o que dá uma força a mais e um nervosismo também. Faz parte do tênis. Cada vez mais, você se encontra com esses jogadores e é preciso saber lidar com isso", disse o brasileiro.

Wild, por sua vez, perde uma vez de Fils, ganhou duas de Perricard e também superou Pierre-Hugues Herbert. "Com toda certeza, isso dá uma confiança boa para nós", disse o brasileiro, sobre a vantagem no confronto direto com os franceses. "Somos um time bastante forte e o histórico conta quando entramos em quadra. Agora, queremos aumentar esses números", completou.

Pucinelli jogou apenas contra Perricard e saiu vitorioso, enquanto Matos e Melo ainda não enfrentaram nenhum dos franceses. "Esses números devem ser levados em conta, mas os jogos da Davis sempre são diferentes. É uma competição com outras pressões e situações. De qualquer forma, vejo o retrospecto como positivo, já que nossos atletas conhecem um pouco mais dos adversários", disse Oncins.

Em confrontos pela Copa Davis, o duelo será o sexto encontro entre as equipes, com duas vitórias para o Brasil e três para os franceses. O último duelo ocorreu em 2000, quando os brasileiros receberam os adversários em Florianópolis e venceram por 4 a 1, com grandes atuações de Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Oncins e Francisco Costa.