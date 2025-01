'Inadmissível': Talles critica Ponte Preta x Corinthians em campo alagado

Do UOL, em São Paulo

O atacante Talles Magno fez um desabafo ao fim do primeiro tempo de Ponte Preta x Corinthians, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Moisés Lucarelli, que ficou alagado.

O que aconteceu

Talles reclamou das condições do gramado, que tinha muitas poças durante o primeiro tempo. A bola praticamente não rolou por conta da água. As fortes chuvas em Campinas castigaram o campo da Macaca, que ficou alagado por horas.

Não tem muito o que fazer para ser bem sincero. Esse jogo era para ser um espetáculo. É inadmissível jogar num campo assim. Não tem como falar que a gente tem que melhorar, porque não era nem para estar acontecendo esse jogo. Vamos esperar uma oportunidade, com o campo assim realmente não tem o que fazer.

Talles Magno, em entrevista à TNT

A partida, marcada inicialmente para 19h45 (de Brasília), foi adiada duas vezes. Oficialmente, a bola deveria rolar a partir das 20h15 com o adiamento, mas o apito inicial só aconteceu às 20h28. O campo foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade do interior paulista.

A primeira etapa da partida terminou empatada sem gols, mas com uma lesão muscular para o lado dos donos da casa. Serginho precisou ser substituído aos 22 minutos, após sentir dores musculares. Ele iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas.